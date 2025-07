Ronaldo: Vom Urlaub am Meer in Österreichs Berge

„So fleißig waren die Spieler noch nie“

Den „Jackpot“ knackt dabei St. Johann/Tirol: Am 26. Juli darf sich die Mannschaft von Herbert Ramsbacher mit dem Dritten der abgelaufenen Saudi Pro League messen. „So fleißig waren die Spieler in der Vorbereitung noch nie“, schmunzelt der Trainer. Ob für dieses Spiel Zuschauer zugelassen sind, wollte der deutsche Veranstalter „Onside Sports“ bisher nicht bestätigen, die Sicherheitsvorkehrungen für Ronaldo & Co. werden jedenfalls riesig sein.