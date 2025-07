Welches Team für Horner nun attraktiv sein könnte

Überraschende Entlassung

Die Entlassung von Horner sorgte am Mittwoch für einen Paukenschlag in der Motorsport-Königsklasse. In seiner Ära gewann Red Bull acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Gut möglich, dass man ihn schon bald bei einem anderen Team in der Formel 1 wieder sieht …