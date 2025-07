Blinde Sängerin Sofia ist der „Engel der Herzen“

Auf ein grandioses Wiedersehen mit Jerry Meehan freut sich die junge Sängerin Sofia Lichtenwörther, Künstlername Sofia Reyna. Der Bassist von Weltformat ist seit Wochen mit Robbie Williams auf Tournee. Nach dem umjubelten Auftritt in Leipzig am Mittwoch und einem Abstecher nach London ist der umgängliche Top-Musiker heute in Wien, wo er morgen mit dem britischen Superstar im Ernst-Happel-Stadion „Let me entertain you!“ erneut zur Hymne Zehntausender begeisterter Fans machen wird.