Bären-Baby online für 5000 Euro angeboten

Nach seiner Beschlagnahmung in Albanien am 21. März wurde „Dori“ in den Bärenwald Prishtina im Kosovo gebracht, das Areal wird von Vier Pfoten betreut. Das Team nahm das verwaiste und verstörte Jungtier vorübergehend auf und bietet ihm nun ein dauerhaftes Zuhause.

„Seit seiner Ankunft hat sich ,Dori‘ zu einem verspielten jungen Bären entwickelt, der es liebt, auf Bäume zu klettern. Unser Schutzzentrum ist bereits sein neues Zuhause geworden, und wir möchten ihm auch in Zukunft ein glückliches, bärengerechtes Leben bieten“, sagt Patricia Tiplea, Leiterin der Abteilung für Wildtierrettungen bei Vier Pfoten. Eine Auswilderung ist laut Experten für Bärenrehabilitation leider nicht mehr möglich, da inzwischen zu viel Zeit vergangen ist.