Steinschlag nicht „von oben“: Kasko verweigert

Das war Pech: Der 20-Jährige aus Buch in Tirol kaufte bei der Firma Porsche Inter Auto einen gebrauchten Audi A3 mit Teilkaskoversicherung, bald darauf fiel die Klimaanlage aus. „Bei Porsche Wörgl wurde dann ein Steinschlag am Kondensator festgestellt“, schildert Wöll. Der Serviceberater stellte mit kurzem Blick in die Kaskobedingungen fest, dass „Steinschlag“ enthalten sei. Die Reparatur um rund 1200 Euro wurde ohne langes Warten auf die schriftliche Freigabe durchgeführt, nur 350 Euro Selbstbehalt seien zu zahlen.