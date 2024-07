Das Burgenland hat ein Abo auf den WM-Titel!

Und wieder wurde er auf die Bühne gerufen in „The Oval“ in London: „And the winner is, representing Austria, Hans Tschida!“ Die paar Stufen, die aufs Podium führen, können kein Stolperstein sein für den Illmitzer – er kennt den Weg wie seine Winzertasche: Schon 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022 und 2023 war er ihn gegangen, um die Trophäe für den „Sweet Winemaker of the Year“, also den besten Süßwein-Hersteller des Jahres, entgegenzunehmen. Diese Auszeichnung, die bei der 40. International Wine Challenge (IWC) vergeben wurde, ist gleichbedeutend mit einem Weltmeistertitel