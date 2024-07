15 Kilo Cannabisblüten in Saunaöfen versteckt

„Ich kenne all diese Leute nicht“

Zeugen hatten den Ermittlern gesteckt, dass der Ukrainer zweimal Cannabis-Transporte mit insgesamt 15 Kilo an Bord nach Österreich durchgeführt habe. Die Ware, eingeschweißt in Saunaöfen, wurde nach Graz und Salzburg geliefert. „Stimmt alles nicht. Ich habe einmal einen Ofen im Wagen gehabt, aber dass dort Drogen drin sind, wusste ich nicht. Ich kenne all diese Leute nicht.“ Und wie kommt sein Konterfei auf ein Observationsfoto, aufgenommen im Burgenland? „Ich weiß es nicht.“