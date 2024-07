Societylady zeigt ihre Festspielgarderobe

Durch ihr gutes Netzwerk verkehrt sie in Kreisen, in welche andere nie Zugang erhalten. „Viele beneiden mich um meine Nummernliste im Handy“, verrät sie mit einem vielsagenden Lächeln. Dieses Vertrauen hat sie sich über die Jahre aufgebaut. Ihre Interviewpartner wissen ganz genau, dass sie sich auf Karins Wort verlassen können und nichts ungewollt nach Außen dringt. Ihre Kontakte nutzt sie natürlich auch zur Festspielzeit, besonders in Premierenjahren wie heuer tummelt sich in Bregenz die Prominenz. „Es ist immer schwer herauszufinden, wer wen eingeladen hat, daher muss man die Augen und Ohren offen halten.“ Vor dem Mikro auf der Seebühne hatte sie beispielsweise bereits Superstar Tina Turner: „Das war eine Sensation.“ Und auch mit James Bond-Darsteller Daniel Craig verbindet sie ein ganz besonderer Moment – der saß nämlich in einem Bregenzer Restaurant am Nebentisch. „Im privaten Leben wirken die Menschen ganz anders als in ihrer Rolle.“