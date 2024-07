Die Naturschönheiten Österreichs durch die Kamera

Ob Nationalpark Kalkalpen, Ötscher, Lungau, Bregenzer Wald oder Tiergarten Schönbrunn – Österreich hat bekanntlich viele verschiedene Naturjuwele zu bieten. Diese können die TV-Zuschauer im Sommer in einer neuen „Universum“-Dokureihe entdecken. Alle sind von heimischen Filmteams in mühsamer Arbeit produziert worden – ob auf der Alm zwischen weidenden Kühen oder zum Sonnenaufgang am Weinberg, die Kameras der Naturfilmer waren immer mit dabei.