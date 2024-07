Nina Horowitz zeigt wieder „Liebes’gschichten“

All dies passierte in den zurückliegenden 27 Staffeln der beliebten Kult-Show, nun steht die Ausstrahlung der 28. kurz bevor und Moderatorin Nina Horowitz kann es kaum abwarten. Dass dies damit bereits ihre fünfte Saison als „Hauptberufliche Kupplerin“ ist, kann die 47-Jährige selbst fast nicht glauben: „Unglaublich, wie die Zeit vergeht. So schnell kann ich nicht schauen, und schon feiere ich ein kleines Jubiläum. Das ist die fünfte Staffel ,Liebesg’schichten’, die ich mache und es fühlt sich noch immer so nach Anfang an. Das ist so großartig wie ein Bananen-Split mit vier (!) Kugeln Eis an einem heißen Sommertag“, schwärmt die ORF-Filmemacherin.