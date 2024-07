Sender ARTE ruft den „Sommer der Champions“ aus

Buntes Programm

Unter dem Banner „Summer Of Champions“ widmet sich der Sender ab sofort und noch bis 25. August immer sonntags und mittwochs im linearen TV und jederzeit abrufbar auf arte.tv den „Champions der Popkultur“. Kultige Live-Konzerte, Spielfilme und Dokumentationen über die größten Interpreten der Musikhistorie sorgen den ganzen Sommer lang für Begeisterung. Der Startschuss fiel am 7. Juli, u.a. mit einem neuen Werk des österreichischen Musikfilm-Regisseurs Hannes Rossacher. In „Queen: We Are The Champions“ geht er einem der größten Rocksongs aller Zeiten näher auf den Grund – online noch immer abrufbar.