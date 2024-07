Anzeigenflut: „Aktion scharf“ gegen Tuning-Szene

„Alter Bekannter“ geriet in Kontrolle

Im Zuge der Schwerpunktkontrolle ging den Einsatzkräften zudem ein „alter Bekannter“ ins Netz. Ein 22-jähriger Ungar, der sich am vergangenen Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, wurde erneut kontrolliert. Damals stand der Verdächtige, der gar keinen Führerschein besitzt, unter Drogen. Am Donnerstag verweigerte er eine Vorführung zum Amtsarzt.