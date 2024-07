„Geröllmassen vertreiben Menschen aus den Tälern“

Letzte Generation will jetzt Flugverkehr massiv stören

So wie die Unwetter nehmen auch die Klimaproteste zu. Aktivisten der Letzten Generation haben diesen Sommer nun Familien, die schon bald mit ihren Kindern in den wohlverdienten Urlaub nach Griechenland, Spanien etc. fliegen werden, im Visier. Denn deren Sprecherin Marina Hagen-Canaval kündigt eine massive Störung des internationalen Flugverkehrs an. Die Aktionen würden weltweit in einer noch nie dagewesen Kooperation erfolgen. Unter anderem wollen Protestierer ab 27. Juli – also mitten in der Hauptreisesaison – in Österreich, UK, Holland, Norwegen, aber auch in Kanada auf Flugfelder vordringen.