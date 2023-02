Mehr Wassermangel durch Klimawandel als gedacht

Wasserkrisen drohen in Nordamerika, Asien, Afrika und Australien

Während die neuen Erkenntnisse für Europa ein gegenüber bisherigen Prognosen kaum verändertes Bild zeichnen, wurde die Wahrscheinlichkeit von Wasserkrisen vor allem in Nordamerika, in Teilen Asiens, in Afrika und Australien bisher unterschätzt: Die Abweichungen betragen im Schnitt rund zehn Prozentpunkte. Prognostiziert der IPCC also für eine Region ein Minus von um die zehn Prozent bei den Abflussmengen, sind es sehr vereinfacht ausgedrückt den neuen Analysen zufolge eher 20 Prozent. „Das tut dann viel mehr weh“, betonte Blöschl. Für Europa kommt auch in der aktuellen Studie die oft prognostizierte Abnahme des verfügbaren Wassers in der Mittelmeerregion heraus. „Der Mittelmeerraum ist generell ein Hotspot“, sagte Blöschl.