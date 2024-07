Sein politisches Vorbild war Jörg Haider

Aufregung vor allem in sozialen Medien um Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Doskozil. In seinem aktuellen Buch „Hausverstand“, in dem er quasi die burgenländische Art der Politik dem Bund ans Herz legt, hält der SPÖ-Politiker fest, dass FPÖ-Held Jörg Haider ein Vorbild für ihn als Jugendlicher gewesen sei. „Nicht der fremdenfeindliche Rechtspopulist, sondern der freche Infragensteller“, hält er fest. Haider, der sehr nahe an den Menschen und deren Sorgen gewesen sei.