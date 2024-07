„Geldnot“: Trio nach Taschen-Raub festgenommen

Opfer erhielt Diebesgut zurück

Es handelte sich um einen 36-Jährigen, einen 28-Jährigen und einen 24-Jährigen, alle aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Als Motiv gab das Trio Geldsorgen an. Das Diebesgut – es waren mehrere Hundert Euro – konnte sichergestellt werden, sogar die weggeworfene Brief- sowie Handtasche wurden wiedergefunden. Die drei Langfinger wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.