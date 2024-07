Lange Haftstrafen nach „Koks-Mord“ in Klagenfurt

Gerichtsmedizinerin Alexandra Meierhofer kann das widerlegen: „Es sind insgesamt 18 Messerstiche – 17 am Vorderkörper, ein weiterer im Schulterblatt, so fest, dass sogar die Spitze des Messers in der Wunde stecken geblieben ist.“ Das Opfer erlitt einen Herzstich, eine Lungenembolie, mehrere Rippen, Muskeln, sogar die Leber wurden durchtrennt. Hätte der junge Mann überleben können, wenn Leo, der angeblich starr vor Schreck daneben gestanden sei, Hilfe geholt hätte?