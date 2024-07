17 Mal zugestochen: Was löste den „Overkill“ aus?

In Handschellen und schwer bewacht wird heute ein erst 20-Jähriger am Klagenfurter Landesgericht vor die Geschworenen gebracht. Denn der junge Angeklagte gilt als mutmaßlicher Mörder – der vor wenigen Monaten ein anderes Leben ohne zu zögern in einem „Overkill“ ausgelöscht haben soll. Wie konnte es so weit kommen?