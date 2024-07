OMV/Gazprom: Kommission soll Vertrag durchleuchten

„Die Kommission wird sich den Vertrag anschauen und überlegen, wie ist es möglich, aus diesen Verpflichtungen herauszukommen?“, sagte Griss. Eine zweite Frage, der sich die Kommission widmen will, laute: „Wie gehen wir in Zukunft bei Verträgen vor, die zwar ein privates Unternehmen schließt, die aber immense Auswirkungen auf die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Lage und überhaupt auf die Lebensbedingungen in Österreich haben?“, so die ehemalige OGH-Präsidentin.