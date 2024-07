Nur NEOS und Grüne beziffern Wahlkampfbudgets

Die Wahlkampfkostengrenze gilt für die letzten 82 Tagen vor der Wahl – also ab dem heutigen Stichtag bis zum Wahltag am 29. September. Die Höhe der 2012 zunächst mit 7 Millionen Euro eingeführten Beschränkung der Wahlwerbungsausgaben wird seit 2020 laufend an die Inflation angepasst – heuer sind es 8,66 Millionen Euro. Wer die Kostengrenze überschreitet, dem drohen Strafzahlungen – im Extremfall bei einer Überschreitung um mehr als die Hälfte bis zu 200 Prozent des Überziehungsbetrages.