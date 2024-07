Diese Parteien haben ihre Listen schon fixiert

Fix am Stimmzettel bei der Nationalratswahl am 29. September werden die fünf Parlamentsparteien stehen. Sie haben sich für die Wahl im Herbst schon großteils in Stellung gebracht. Dagegen müssen außerparlamentarische Listen noch in den kommenden Wochen Unterstützungserklärungen sammeln. Bis auf die FPÖ haben die im Nationalrat vertretenen Parteien ihre Listen schon fixiert und ihre Spitzenkandidaten offiziell gekürt.