Behörden warnen vor Tornados an texanischer Küste

Lokale Medien aus Texas berichteten von starkem Regen, heftigem Wind und stürmischer See. In Teilen des US-Bundesstaates wurden zudem Sturzfluten und Überschwemmungen erwartet. In einigen Gebieten an der Küste verschlugen manche Bewohnerinnen und Bewohner ihre Fenster mit Brettern. Viele folgten aber nicht dem Aufruf der Behörden, sich in Sicherheit zu bringen. Vizegouverneur Dan Patrick hatte in 121 Countys den Notstand ausgerufen, in einem wurde eine Evakuierung angeordnet.