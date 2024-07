„Extrem starker“ Hurrikan „Beryl“ traf auf Karibik

In weniger als 24 Stunden hatte sich „Beryl“ am Sonntag von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der Kategorie 4 entwickelt. „‘Beryl‘ ist nun der früheste atlantische Hurrikan der Kategorie 4 in den Aufzeichnungen und übertrifft damit Hurrikan ‘Dennis‘, der am 8. Juli 2005 zu einem Hurrikan der Kategorie 4 wurde“, schrieb der Experte Michael Lowry auf der Plattform X.