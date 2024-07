Seit einem Jahr knackt jeder Monat 1,5-Grad-Marke

Extreme Hitze und Überschwemmungen

Damit sei es der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa gewesen. Besonders heiß war es demnach im Südosten des Kontinents und in der Türkei, während die Temperaturen in Westeuropa, Island und Nordwestrussland nahe am oder unter dem Durchschnitt lagen.