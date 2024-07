Verletzte bei Massenschlägerei im Prater

So wurden Polizistinnen und Polizisten, die die EURO-Fanzone im Prater überwachten, über eine Schlägerei zwischen etwa zehn Personen informiert. Sie eilten zum Wurstelprater, fanden aber nur mehr zwei verletzte Menschen vor. Ein 19-Jähriger wurde durch einen Messerstich im Gesäßbereich leicht verletzt, ein 23-Jähriger erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die beiden jungen Österreicher wurden von der Rettung und einer weiteren Organisation versorgt, der jüngere musste in ein Krankenhaus gebracht werden.