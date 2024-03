Massenschlägerei am Praterstern: Männer im Spital

Mann mit Kopfwunde am Boden entdeckt

Bereits beim Eintreffen der Polizei konnte ein 22 Jahre alter Mann mit einer Kopfwunde am Boden liegend entdeckt werden. Ein weiterer Mann (32) gab an, durch den Einsatz eines Pfeffersprays im Gesicht verletzt worden zu sein. Insgesamt fünf Personen wurden bei der Schlägerei verletzt – vier von ihnen mussten sogar ins Spital. Weitere Erhebungen laufen.