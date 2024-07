US-Forscher fanden Arsen und Blei in Tampons

Auch Bio-Produkte enthielten giftige Metalle

Metall konnte in jedem Testobjekt nachgewiesen werden. In Nicht-Bio-Produkten sei die Bleikonzentration höher gewesen, in Bio-Produkten dagegen die Arsenkonzentration. Wie die Tampons kontaminiert wurden, können die Forscher nicht sagen – sie weisen jedoch auf ein höheres Risiko für Demenz, Unfruchtbarkeit, Diabetes und Krebs durch die Verunreinigungen hin.