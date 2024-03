Vermehrt Fälle von „Tamponkrankheit“ in Japan

Die Regierung in Tokio hat sich am Freitag bemüht, Befürchtungen im In- und Ausland wegen einer zuletzt deutlichen Zunahme von Fällen einer lebensbedrohlichen Bakterieninfektion zu zerstreuen. Japan sei nicht das einzige Land, das vom sogenannten toxischen Schocksyndroms (kurz TSS) betroffen sei, sagte ein Regierungssprecher.