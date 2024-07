Wo Österreichs Politiker ihre Urlaube verbringen

Fast jedes Bundesland vertreten

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) setzt wiederum auf „erholsame Tage in Kärnten“. Auf dem Programm stehen Zeit in der Natur sowie Lesen. Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler plant Urlaub in der Südsteiermark sowie in der Toskana, für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und seine Familie beziehungsweise NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger geht es ebenfalls in die Steiermark.