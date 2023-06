Hier machen Österreichs Politiker heuer Urlaub

Babler auf Österreich-Tour

Eine Tour der anderen Art unternimmt SPÖ-Chef Babler im Sommer. Er will sich als neuer Vorsitzender bei der Basis so richtig bekannt machen und durch das ganze Land reisen. Schon jetzt verzeichnet man in seinem Büro mehr als 300 Terminanfragen. Eine Woche Urlaub mit der Familie sollte sich mittendrin ausgehen, Ziel noch unbekannt. FPÖ-Obmann Herbert Kickl will zu Hause in Niederösterreich und vielleicht auch in seiner Kärntner Heimat mit der Familie Kraft tanken. Die eine oder andere Klettertour in den Alpen ist in Planung. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird den Sommerurlaub zusammen mit ihrer Familie im Ausseerland verbringen und die Zeit zur Erholung nutzen.