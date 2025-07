Bezahltheke zertrümmert und Tresor gestohlen

Gleich zwei Verkaufsstände – einer in Neusiedl am See und einer in Gols – waren in der Nacht von Montag auf Dienstag Anlaufstelle für dreiste Diebe. In Neusiedl wurde aus einem Selbstbedienungs-Verkaufsstand ein fest verschraubter Möbeltresor gewaltsam entfernt und mitgenommen.