Gemeindebund sagt Leerstand den Kampf an

Zudem verwies der Gemeindebund-Präsident am Dienstag darauf, dass Umbauten oft durch zu strenge Vorgaben teuer würden und damit verhindert. Will man einen Altbestand umbauen, würde etwa die Baubehörde festlegen, dass dann auch beispielsweise das Stiegenhaus zu vergrößern sei. In Niederösterreich werde derzeit eine „moderne Umbauordnung“ diskutiert.