Nachhaltig & günstig: Neuer SoMa-Standort eröffnet

„Die Sozialmärkte platzen aus allen Nähten, und daher wurde auch in der Generalversammlung der Beschluss für den Umzug an einen neuen, größeren und einladenderen Standort in Villach gefasst“, so Theres Leber, Geschäftsführerin des Vereines SoMa Kärnten im „Krone“-Gespräch. Seit der Eröffnung im Jahr 2003 war der Villacher Sozialmarkt in der Klagenfurter Straße zu finden – nun ist dieser in die Ringmauergasse 7 gewandert.