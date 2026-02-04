Ein sicherer Platz für große Aufgaben

Vorteilswelt
04.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung – und zwar nicht immer in die Richtung, die sich viele wünschen. Wirtschaftliche Unsicherheiten, globale Krisen und ein ständiger Wandel in vielen Branchen sorgen dafür, dass ein Begriff wieder ganz oben auf der Wunschliste steht: Sicherheit. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist sie heute mehr als nur ein nettes Extra. Sie ist zur Grundlage geworden.

Doch während in manchen Bereichen Stellen abgebaut, Projekte verschoben oder ganze Standorte wackelig werden, zeigt sich ein Sektor stabil und zukunftsorientiert: der öffentliche Verkehr. Denn Mobilität bleibt ein Grundbedürfnis – und wird in Zeiten von Klimaschutz und wachsender Nachfrage wichtiger denn je.

Die ÖBB – ein zukunftsorientierter Arbeitgeber
Steigende Fahrgastzahlen, langfristige Investitionen und der Fokus auf klimafreundliche Mobilität schaffen Perspektiven – nicht nur für das Unternehmen, sondern vor allem für die Menschen, die hier arbeiten. Genau hier positionieren sich die ÖBB als Arbeitgeber, der auf Verlässlichkeit setzt und gleichzeitig Zukunft mitgestaltet.

Denn wer sich heute für einen Job entscheidet, will mehr als nur sein Gehalt am Monatsende. Es geht um Stabilität, um Sinn, um Zugehörigkeit – und um die Frage: Kann ich mich auf meinen Arbeitgeber verlassen?

(Bild: ÖBB / Lukas Leonte)

Verlässlichkeit im Alltag
Als Arbeitgeber stehen die ÖBB für genau diese Form der Sicherheit. Planbare Arbeitsverhältnisse, pünktliche Gehälter und langfristige Perspektiven sind keine leeren Versprechen, sondern Teil des täglichen Selbstverständnisses. In einer Zeit, in der vieles unberechenbar wirkt, wird das zu einem echten Vorteil.

Dabei bedeutet Sicherheit bei den ÖBB nicht Stillstand. Im Gegenteil: Sie wird als Basis gesehen, um sich weiterzuentwickeln. Denn nur wer sich sicher fühlt, traut sich auch, Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und den nächsten Schritt zu gehen.

48.000 Menschen halten Österreich in Bewegung
Rund 48.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei den ÖBB in unterschiedlichsten Berufen daran, Österreich – und auch Europa – täglich in Bewegung zu halten. Und das in einer Branche, in der jeder Tag zählt: ob am Bahnhof, in der Werkstatt, im Führerstand, im Büro oder draußen im Einsatz.

Was sie alle verbindet? Ein gemeinsames Ziel – und das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Denn große Aufgaben entstehen nicht allein, sondern durch Zusammenarbeit. Gemeinschaft und gegenseitiges Vertrauen sind dabei zentrale Bausteine, die den Arbeitsalltag prägen.

(Bild: ÖBB / Lukas Leonte)

Über 130 Berufsbilder – Karriere mit Perspektive
Mit mehr als 130 Berufsbildern zählen die ÖBB zu den vielfältigsten Arbeitgebern Österreichs. Hier gibt es nicht den einen Weg, sondern viele individuelle Karrierepfade – oft sogar innerhalb des Unternehmens.

Menschen aus über 100 Nationen arbeiten Seite an Seite – und zeigen täglich, wie gut Vielfalt funktionieren kann. Gleichzeitig übernehmen immer mehr Frauen technische, operative und führende Aufgaben. Die Entwicklung ist spürbar – und sie macht deutlich: Wer etwas bewegen will, findet hier Raum dafür.

(Bild: ÖBB / Lukas Leonte)

Ein sicherer Platz für große Aufgaben
Sicherheit, Zugehörigkeit und Entwicklungsperspektiven – das ist es, was viele heute suchen. Und genau das bietet ein Arbeitgeber, der Stabilität nicht als Endstation versteht, sondern als Startpunkt. Die ÖBB stehen damit für einen sicheren Platz, an dem große Aufgaben möglich werden – und an dem jeder Beitrag zählt. Mehr Infos unter: www.karriere.oebb.at/arbeitgeberversprechen

