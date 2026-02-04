Ein sicherer Platz für große Aufgaben

Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung – und zwar nicht immer in die Richtung, die sich viele wünschen. Wirtschaftliche Unsicherheiten, globale Krisen und ein ständiger Wandel in vielen Branchen sorgen dafür, dass ein Begriff wieder ganz oben auf der Wunschliste steht: Sicherheit. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist sie heute mehr als nur ein nettes Extra. Sie ist zur Grundlage geworden.