Sozialmarkt ist „kein Einkaufen zweiter Klasse!“

„Wertschätzendes Einkaufserlebnis“

„Wir sind schon länger auf der Suche nach neuen und einladenden Geschäftslokalen für unsere Märkte – unser Angebot soll ja auch kein Einkaufen zweiter Klasse sein! Wir wollen ein wertschätzendes Einkaufserlebnis“, betont Theres Leber, Geschäftsführerin des Vereines SoMa Kärnten. Nachdem eine der zwei Klagenfurter Filialen vor knapp einem Jahr von der Kaufmanngasse in die Priesterhausgasse umgesiedelt war, gibt es in Villach ähnliche Pläne: „Die SoMa-Märkte platzen aus allen Nähten, in der Generalversammlung wurden die letzten Beschlüsse für den Umzug in Villach gefasst“, verrät Leber im „Krone“-Gespräch.