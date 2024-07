Wirbel um „Watschn“: Dreijähriges Kind verstört

Pädagogin wird Arbeit fortsetzen

Rasch reagiert hat das Büro von Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Wie in einer derartigen Causa üblich, wurde der Auftrag für eine Aufsichtsvisite erteilt. „Aus pädagogischer Sicht konnte im Zuge des Kontrollbesuches keine Verfehlung oder ein nicht ordnungsgemäßes Verhalten der Betreuerin festgestellt werden“, so die Erklärung aus dem Landhaus. Die betroffene Pädagogin wird ihre Arbeit wie gewohnt fortsetzen. „Derzeit ist keine Suspendierung vorgesehen“, so der vorläufige Status quo. Sollten im Laufe der Ermittlungen personelle Konsequenzen gezogen werden müssen, habe der zuständige Bürgermeister zu handeln, wird erklärt.