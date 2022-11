Missbrauchsverdacht in zweitem Grazer Kindergarten

Ein fürchterlicher Verdacht um einen Missbrauchs-Fall in einem Grazer Kindergarten kam Mitte Oktober ans Licht: Ein Pädagoge soll ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat mögliche weitere Betroffene gebeten, sich zu melden. Inzwischen gibt es sieben Verdachtsfälle - darunter auch einer in einem anderen Grazer Kindergarten. Der Verdächtige leugnet weiterhin, sich an Kindern vergangen zu haben.