Dringender Hilferuf von der Sonneninsel Mallorca

Spenden dringend erbeten

Helga Knies beherbergt mit ihrer „Tierhilfe Mallorca e.V.“ derzeit 200 Katzen und 20 Hunde, steckt jetzt aber tief in den roten Zahlen. „Unsere Tiere stehen vor dem Nichts, wenn nicht ein Wunder geschieht. Es gibt keine Rücklagen mehr, die Banken können nicht mehr helfen“, so Knies, die 40 Jahre alles für ihre Vierbeiner gab und nicht ein einziges freies Wochenende hatte. Sie hofft auf die Unterstützung österreichischer Tierfreunde unter der Bankverbindung IBAN AT 2120 1110 0002 0364 95. Mit einer Spende von nur acht Euro am Tag kann eine Katze oder ein Hund versorgt werden. Auch eine Patenschaft macht einen großen Unterschied.