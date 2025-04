Spritpreise heuer günstiger als vor einem Jahr

Sprit in Deutschland deutlich teurer

Zum Vergleich: In Deutschland kostete ein Liter Diesel im Schnitt um sieben Cent mehr und ein Liter Eurosuper um 22 Cent mehr als in Österreich, in Italien war der Preis für einen Liter Diesel um zwölf Cent höher und für einen Liter Eurosuper im Schnitt um 25 Cent.