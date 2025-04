Benko: Haftprüfung am Montag, wann kommt Anklage?

Benkos Anwalt hatte zuletzt immer wieder versucht, seinen prominenten Mandanten aus der U-Haft in der Justizanstalt Josefstadt zu bekommen. So wurde auch ein Antrag auf Hausarrest in Benkos Wiener Penthouse am Fleischmarkt gestellt, den die Richterin allerdings ablehnte. Der Grund: Tatbegehungsgefahr. Von Benkos Reue scheint man in der Justiz scheinbar nicht überzeugt zu sein.