„Der Graf im Stadthaus“ punktet in Innsbruck

Und wie kommt ein Burgenländer zu einem Auftrag in Tirol? „Manchmal ergeben sich Chancen im Leben, die man nicht ablehnen kann“, schmunzelt Graf. In Neusiedl hatten die Grafs schon öfter Besuch von Eishockeyspielern aus den USA. „Ein Bekannter organisiert Spiele in Wien, manchmal in Bratislava. Die sind auch immer mit einer Sightseeingtour verknüpft. Wir haben für die Spieler schon öfter gekocht.“ Und zwar so gut, dass der Bekannte wissen wollte, ob die Grafs auch das Catering für eine größere Gruppe und über einen längeren Zeitraum übernehmen würden.