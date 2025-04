Gicht wird weltweit immer mehr zum Problem

Zu viel Harnsäure im Körper

Die Krankheit entsteht, weil sich zu viel Harnsäure im Körper ansammelt und an unterschiedlichen Stellen ablagert. Das führt zunächst zu Entzündungen und später zu Schäden an den Gelenken. Dr. Nothnagl: „Es handelt sich bei diesem Leiden um eine Ausscheidungsstörung, die allerdings auch einen sinnvollen Aspekt haben könnte, wenn man es evolutionär betrachtet. Menschen und Affen haben in ihrem Blut zehnmal höhere Harnsäurespiegel als andere Wirbeltiere. Das dürfte – als Antioxidans – zu einer höheren Entwicklung des Gehirns und längerer Lebenszeit geführt haben.“