85-Jährige überfallen: „Habe den ganzen Tag Angst“

Angeklagter klopfte zwei Tage später bei Opfer an

„Er hat mich in die Wohnung gestoßen. Ich hab’ gesagt: Nein! Nein! Er hat nach Gold und Geld gefragt“, muss sich die gebrechliche Frau im Zeugenstand an den Raubüberfall zurückerinnern. „Mein Herz hat so geklopft. Ich hab’ ihm gesagt, ich hab’ kein Geld.“