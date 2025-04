Die nackte Kanone feiert Ihr Comeback

Hollywoods härtester Action-Haudegen wird zur Lachnummer – und das im allerbesten Sinne! Liam Neeson, sonst bekannt dafür, in Taken eine ganze osteuropäische Mafia mit einem Klappmesser auszulöschen, wirft sich in eine ganz neue Rolle: Als Lt. Frank Drebin Jr. tritt er in die großen Slapstick-Fußstapfen seines filmischen Vaters – dem legendären Leslie Nielsen. Im neuen Teaser-Trailer bekommen wir schon mal einen Vorgeschmack.