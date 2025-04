Trainersuche in Leipzig: Kommt Ex-Salzburg-Coach?

Löw bis Saisonende

Nach der Trennung von Marco Rose hatte Zsolt Löw zunächst bis zum Saisonende das Traineramt bei den Leipzigern übernommen. In seinem ersten Spiel an der Seitenlinie verpassten die Sachsen den Einzug ins Pokalfinale und verloren am Mittwoch beim VfB Stuttgart mit 1:3. Ob Löw über den Sommer hinaus bleibt, ist offen. In der Liga liegt RB derzeit auf Platz sechs, drei Punkte hinter dem angestrebten Champions-League-Platz vier.