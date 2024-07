Ländle-Polizei wird künftig von einer Frau geführt

Vorarlberg wird also künftig das zweite Bundesland nach Kärnten sein, dass eine Frau an der Spitze der Polizei stehen hat. Ein Umstand, den Karner besonders hervorhebt: „Ich freue mich, dass mit Uta Bachmann eine weitere hochqualifizierte und höchst geeignete Landespolizeidirektorin ihren Dienst antritt. Sie hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hervorragend geführt und dabei eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Wir haben bei den Polizeischülern bereits Klassen, in denen es mehr Frauen gibt als Männer. Umso wichtiger ist es daher, dass sich das auch in der Führungsebene widerspiegelt.“