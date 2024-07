Grünes Licht für Luxushotel im Weingarten

Klargestellt wurde zwar, dass Zweitwohnsitze ausgeschlossen sind und die neue Urlauberherberge nicht höher sein darf als das alte Wirtshaus – Anrainer und Kritiker können diese Auflagen allerdings nicht besänftigen. Sie fürchten um die Lebensqualität und kündigen an, vors Höchstgericht zu ziehen. Notwendig geworden war der neue Gemeinderats-Beschluss nach haarsträubenden Verfahrensmängeln: So war die Ausweisung von 17.000 Quadratmetern Bauland – mittlerweile auf gut 15.000 geschrumpft – an der Öffentlichkeit vorbei durchgewunken worden.