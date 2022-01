Engelweingarten: Widerstand gegen Hotel wächst

Sehr zum Ärger vieler Stainzer, die um ihr Paradies vor der Haustüre fürchten. Bei einer Bürgerversammlung am Montagabend gingen die Wogen entsprechend hoch. „Wenn man alles zuschüttet – was bleibt dann von unserer Weststeiermark übrig?“, meldete sich eine besorgte Einwohnerin zu Wort. „Bald schaut’s bei uns auch aus wie im Speckgürtel von Graz.“ Eine weitere Bewohnerin zweifelte an den vorliegenden, „geschönten“ Plänen: „Da wird viel weichgezeichnet, ist keine Rede vom Verkehrsaufkommen. Ich bin hier geboren, jetzt wird über unser Gebiet mit dem Bagger drübergefahren!“