Streetfood-Hotspot lockt mit Gratis-Döner und Eis

Expansion in Wien und Niederösterreich

Sicimoglu ist nun auf Expansionskurs, wie er in einer Presseaussendung am Donnerstag wissen lässt. So kommen ab sofort die Besucher der Westfield Shopping City Süd in den Genuss des Streetfood-Angebots. Und in den kommenden Monaten folgen noch drei weitere neue Filialen in Wien und Niederösterreich: in der Johannesgasse in der City, in der Bruno-Marek-Allee in der Leopoldstadt und im Zentrum von Schwechat, wie zu erfahren ist.