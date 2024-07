Ungarns Präsident Sulyok besuchte Van der Bellen

Auch Ukraine war Thema

Außerdem traf Sulyok im Rahmen seines Wien-Aufenthalts am Nachmittag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dieser begrüßte die Ukraine-Reise von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und erkundigte sich bei Sulyok nach der ungarischen Position zum russischen Angriffskrieg. Sulyok betonte, dass für Ungarn von Anfang an die Rolle Russlands als Aggressor in diesem Konflikt klar gewesen sei. Es gelte, die Ukraine in dieser Situation weiter zu unterstützen, betonte Sobotka. Es müsse klar gestellt werden, dass Aggressoren nicht einfach Grenzen verschieben können. Sulyok thematisierte außerdem den seiner Ansicht nach unzureichenden Schutz der ungarischen Minderheiten in der Ukraine.